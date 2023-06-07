АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Сбера" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, рейтинг облигаций также на уровне "AAA(RU)", сообщило агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО Сбербанк на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", облигаций банка — AAA(RU), субординированных облигаций — AA-(RU)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейтинг обусловлен очень высокой системной значимостью банка для экономики России и очень высокой степенью поддержки со стороны мажоритарного акционера. Сбербанк отличается высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ за счет своих рыночных позиций, сильной достаточностью капитала и адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности, считает АКРА.
Одним из ключевых факторов оценки АКРА называет очень сильный бизнес-профиль, а также сильную оценку достаточности капитала: так, показатели достаточности капитала выполняются с запасом, что позволяет банку выплачивать дивиденды без нарушения надбавок к обязательным нормативам, а показатели операционной эффективности деятельности банка превышают уровень конкурентной выборки.
К понижению рейтинга может привести потеря контроля со стороны акционера при одновременном снижении оценки собственной кредитоспособности.
https://1prime.ru/banks/20230607/840777359.html