МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, рейтинг облигаций также на уровне "AAA(RU)", сообщило агентство. ЦБ зафиксировал рост выпуска банковских карт в России

"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО Сбербанк на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный", облигаций банка — AAA(RU), субординированных облигаций — AA-(RU)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг обусловлен очень высокой системной значимостью банка для экономики России и очень высокой степенью поддержки со стороны мажоритарного акционера. Сбербанк отличается высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ за счет своих рыночных позиций, сильной достаточностью капитала и адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности, считает АКРА.

Одним из ключевых факторов оценки АКРА называет очень сильный бизнес-профиль, а также сильную оценку достаточности капитала: так, показатели достаточности капитала выполняются с запасом, что позволяет банку выплачивать дивиденды без нарушения надбавок к обязательным нормативам, а показатели операционной эффективности деятельности банка превышают уровень конкурентной выборки.

К понижению рейтинга может привести потеря контроля со стороны акционера при одновременном снижении оценки собственной кредитоспособности.