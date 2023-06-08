2023-06-08T16:39:07+03:00
2023-06-08T16:39:07+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230608/840784847.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 42–43 (2438–2439)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 42–43 (2438–2439). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6296-У от 24.10.2022... ПРАЙМ, 08.06.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 42–43 (2438–2439).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6296-У от 24.10.2022 "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской /финансовой/ отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72546 от 7.03.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.