МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 42–43 (2438–2439). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 (2437)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6296-У от 24.10.2022 "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской /финансовой/ отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72546 от 7.03.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.