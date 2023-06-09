МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы Центробанка Хафизе Гайе Эркан, ранее работавшую в в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, передает агентство Блумберг. Шульгинов: сейчас можно ускорить вопрос по газовому хабу в Турции

Сообщения о возможном назначении 41-летней Хафизе Гайе Эркан появились в прессе в начале июня.

Соответствующий указ опубликован в официальной газете Турции.

Эркан, которая с отличием окончила факультет промышленной инженерии Университета Богазичи, проработала в Goldman Sachs почти десять лет.

В Goldman Sachs Эркан консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в Консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой". Она не замужем.