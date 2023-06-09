СТАМБУЛ, 9 июн — ПРАЙМ. Турецкий банк Deniz без объяснения начал списывать с российских клиентов до 60 долларов и закрывать их валютные счета, сообщили РИА Новости клиенты кредитной организации. Финансист объяснила, почему Россию могут включить в "самый черный список"

Как рассказала Евгения, DenizBank 6 июня "снял под" ноль все 80 лир, хранившиеся на счете. Она добавила, что не может зайти в приложение банка из-за привязки к турецкому номеру телефона, в ближайшее время намерена вернуться в Турцию и разбираться в ситуации.

Со счета россиянина Евгения, по его словам, 6 июня списали 447 лир "на какое-то банковское обслуживание".

"В тот же день я обнаружил, что банк закрыл мой долларовый счет, остались только счета в лирах, евро и рублях, которые открывали в банке в январе. Сегодня же я зашел в приложение и обнаружил, что пропали все мои счета, кроме счета в лирах, у меня не отображаются мои банковские карты — у меня была дебетовая карта и виртуальная карта", — сказал он, добавив, что также поедет в Турцию решать проблему.

Клиент Вадим сообщил РИА Новости, что 6 июня со счета списали находившиеся на нем шесть лир, а 7 июня с валютного счета списали все 59,66 доллара.

"В поддержке по телефону сказали, что в курсе списаний, но помочь не могут. Сказали обращаться в отделение, где открывали карту, якобы им пришло такое указание сверху", — отметил он.

Вадим добавил, что "остравил жалобу в личном кабинете".

В службе поддержки клиентов DenizBank отказали в комментарии РИА Новости.