МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за первые пять месяцев текущего года составила 589 миллиардов рублей, а в мае — в 118,1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне "AAA(RU)"

"Чистая прибыль Сбербанка за пять месяцев 2023 составила 589 миллиардов рублей, рентабельность капитала превысила 23,9%. В мае банк заработал 118,1 миллиарда рублей чистой прибыли", — сказано в сообщении.

Банк не стал приводить динамику в годовом выражении, в прошлом году отчетность была закрытой.