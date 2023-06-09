МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке в мае вырос на 2,1%, юрлиц — снизился на 1,9%, говорится в отчетности банка по РСБУ. ЦБ оценил приток средств физлиц в российские акции за год

"Средства физических лиц составили 19 триллионов рублей, увеличившись на 2,1% за отчетный месяц", — сказано в сообщении.

При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 3,6%, а юрлиц — на 4,5%.

"Розничный кредитный портфель превысил 13 триллионов рублей и вырос в мае на 2,6%, а с начала года — на 9,6%… Корпоративный кредитный портфель превысил 20 триллионов рублей, показав рост на 1,4% в мае. Рост портфеля с начала года составил 7,9%", — добавляют в сообщении.

Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности составила 2,3% на конец мая.