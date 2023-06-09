МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 20 июня вводит комиссию в 50% от суммы переводов физлицам в долларах из других банков, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Тинькофф" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро

"С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов США. В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.