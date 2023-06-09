БЕРЛИН, 9 июн — ПРАЙМ. Дочерний банк Silicon Valley Bank в Германии выставлен на продажу, покупателем может стать международный банк HSBC, сообщает в пятницу немецкий новостной портал Finance Forward. СМИ: Американцы сами ведут свою экономику к краху

"После краха банка Silicon Valley Bank американская компания и ее британская дочка были проданы. Теперь на продажу также выставлена немецкая", — пишет портал со ссылкой на информированные источники.

По официальным данным, у Silicon Valley Bank было около 3600 клиентов в Европе, 10% которых приходятся на Германию.

В качестве возможного покупателя портал называет международный банк HSBC.

Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.