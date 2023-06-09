МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВТБ после решения Банка России по ключевой ставке не планирует менять условия по доходности своих кредитов и депозитов и не прогнозирует существенных изменений на этих рынках, сообщила пресс-служба банка. ВТБ раскрыл мошенническую схему с аккаунтами в мессенджерах

"Как и ожидалось, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. ВТБ пока тоже не планирует менять условия по своим сберегательным продуктам, однако будет внимательно следить за финансовой конъюнктурой. Сегодняшнее решение ЦБ РФ не приведет к существенным изменениям и на рынке розничного кредитования", — говорится в сообщении.

По оценке банка, в сегменте привлечения ставки сохранятся в текущем диапазоне, который сформировался еще в начале марта. При этом в ближайшей перспективе самая высокая доходность на рынке по-прежнему будет доступна на "длинных" сроках, а также в рамках сезонных акций. "На этом фоне мы ожидаем роста рынка – по нашей оценке, рублевые пассивы за 2-3 квартал могут прирасти на 5,5% или на 1,8 триллиона рублей", — отметили в пресс-службе.

Также в ВТБ отметили, что действующий уровень кредитных ставок позволяет игрокам развивать спрос, который постепенно восстанавливается после спада 2022 года. "ВТБ на текущий момент не намерен корректировать условия своих кредитов, в том числе жилищных, оставляя их одними из наиболее доступных на рынке. При этом банк будет внимательно следить за финансовой конъюнктурой, и в случае её изменения принимать решение по своим ценовым предложениям", — говорится в сообщении.

Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда ЦБ сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.