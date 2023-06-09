МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВТБ не собирается открывать дочерний банк в Иране, там начало работать представительство, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. ВТБ не изменит ставки по кредитам и депозитам после решения ЦБ

В мае заместитель министра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак заявил, что ВТБ открыл свой офис в Тегеране.

"В Иране мы не собираемся банк открывать. Мы открыли представительство, там работают два человека. Это, скорее, такая информационно-контактная точка, куда могут приходить разные запросы", — рассказал банкир в интервью агентству "Рейтер".

Он рассказал, что первый раз был в Иране "не так давно". "После этого решил открыть представительство просто для того, чтобы лучше узнать страну и взаимодействовать", — пояснил Костин.

Он также рассказал, что планов открывать дочерние банки и в других странах нет. В настоящее время "дочки" ВТБ функционируют во Вьетнаме, Азербайджане, Армении, в Казахстане. "В Грузии сейчас наш банк практически не работает, и в Африке тоже не функционирует, после попадания под санкции", — добавил он.