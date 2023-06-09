СТАМБУЛ, 9 июн — ПРАЙМ. Турецкий банк Deniz начал возвращать на счета россиян средства, снятые ранее без указания причин, при этом восстановление счетов пока под вопросом, сообщили РИА Новости клиенты банка. Турция продолжит диалог с Россией по газовому хабу

Банк начал на этой неделе списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до 60 долларов и закрывать их счета в валюте, при этом объяснений от банка не поступило, рассказали ранее РИА Новости клиенты банка.

"Вернули деньги на счета: 59,66 долларов США и шесть турецких лир", — сообщил клиент банка Вадим.

"Однако на текущий момент в приложении банка не отображается дебетовая карта, к которой привязаны эти счета. Банк пока ничего не ответил на обращение", — уточнил клиент.

Аналогичная ситуация еще как минимум у пяти клиентов банка.

В службе поддержки клиентов DenizBank отказали в комментарии РИА Новости, официально на своих ресурсах банк никак не комментировал ситуацию. При этом на предоставленных клиентами банка скриншотах списания средств сопровождаются комментарием "комиссия за управление счетом", однако сумма в каждом случае варьируется значительно. Большинство попавших под "санкции" клиентов находятся не в Турции.

Меры турецкого банка Deniz в отношении счетов граждан РФ касаются в основном тех, у кого на счету в момент списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч рублей, или 85 долларов), сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.