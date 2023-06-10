МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Средние ипотечные ставки на новостройки в России впервые стали ниже, чем в Соединенных Штатах, — рассказал "Известиям" директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Льготная ипотека в России: программы, условия, изменения в 2023 году

По его словам, ипотечный рынок США всегда отличали низкие ипотечные ставки. Например, в 2019-2021 годах ставки по 30-летним ипотечным кредитам опускались в Америке ниже 3%. Однако с начала осени прошлого года они поднялись выше 6%. А с начала июня ставки на первичном рынке в России впервые стали ниже, чем в США.

В первые числа июня ставки по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах находятся на уровне 6,91%, в то время как за средняя одобренная ставка на первичном рынке в России равна 6,82%, отметил Хусаинов.

"Разница не так велика, но это очень показательный момент, исторический — как для состояния строительного рынка и банковской системы в России, так и экономики в целом. Очень позитивный сигнал для рынка недвижимости. И очередное сохранение ключевой ставки Центробанком лишь закрепляет эффект этого тренда", — считает он.

При этом глава "Этажей" заявил, что российский рынок жилья уже давно обогнал американский и по технологическому состоянию, и по доступности жилья для массового покупателя, и по уровню развития различных онлайн-сервисов.