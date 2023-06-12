МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми сложностями в США ожидаются трудности у региональных банков, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные отраслевых аналитиков. Российские банки выдали рекордный объем ипотеки в мае, заявил ВТБ

Как объясняют эксперты, грядущие финансовые сложности американских региональных банков обусловлены их огромной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости, которая к сегодняшнему дню достигла 1,5 триллиона долларов.

Bloomberg констатирует: до конца 2025 года в области коммерческой недвижимости США подлежат погашению около 1,5 триллиона долларов, и на этом фоне цена на офисную и торговую недвижимость в стране может снизиться на 40%. Это повышает риск потенциальных дефолтов местных компаний, работающих в указанном секторе экономики.

Подчеркивается, что основная проблема с погашением кредитов состоит в том, что растущие процентные ставки сделали многие объекты недвижимости менее ценными на внутреннем рынке США.

По словам главного экономиста компании Apollo Global Management Inc. Торстена Слока, "банки США стали гораздо более уязвимы к снижению цен на коммерческую недвижимость".