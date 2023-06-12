МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Банк Англии, возможно, продолжит повышать процентную ставку с текущих 4,5 %, чтобы взять под контроль уровень инфляции, сообщил в понедельник член комитета по монетарной денежно-кредитной политике Банка Англии Джонатан Хаксел. Британские военные обращаются в пищевые банки из-за кризиса, сообщили СМИ

"Я считаю, что важно учитывать риски ускорения инфляции, поэтому нельзя исключать дальнейшего повышения процентных ставок", — написал он в статье для газеты Scotsman, добавив, что "какими бы сложными ни были текущие обстоятельства, инфляция была бы еще хуже".

Ранее Банк Англии по итогам майского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% с 4,25%. Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В марте регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов, в феврале — на 50 базисных пунктов.

Регулятор также отметил, что комитет продолжит внимательно следить за признаками устойчивого инфляционного давления, отметив, что если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Целевым уровнем инфляции для регулятора является 2%.