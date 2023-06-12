ГААГА, 12 июн — ПРАЙМ. У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий, об этом свидетельствуют результаты расследования Центрального банка Нидерландов, которое приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). ЦБ Узбекистана опроверг сообщения о деноминации национальной валюты

Центробанк Нидерландов (De Nederlandsche Bank) проверил 31 финансовое учреждение, включая банки, и пришел к выводу о том, что треть из них не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян, внесенных в санкционные списки ЕС в связи со спецоперацией РФ на Украине. Как выяснилось, зачастую это связано с ошибками в написании фамилий. Например, как отмечает телеканал, на английском языке фамилия российского президента пишется как Putin, а на голландском — Poetin.

"Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так", — приводит телеканал слова адвоката Хелен Овер де Линден, которая работает над докторской диссертацией по экономическим санкциям.

Отмечается, что российские активы на сумму всего 6 миллионов евро были заморожены в Нидерландах в первый месяц после объявления санкций в 2022 году. До лета 2022 года правительству Нидерландов удалось заморозить активы еще на 634 миллионов евро. Почти год спустя эта сумма увеличилась лишь до 644,5 миллиона евро.

"Мы добились нулевого прогресса в прошлом году", — считает голландский адвокат. ЦБ стандартизирует ипотеку в случае новых "схематозов" на рынке

Для сравнения страны ЕС, по данным на середину мая, в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян. Нидерландская банковская ассоциация (NVB) признает проблемы с применением антироссийских санкций: по ее мнению, это происходит из-за "скорости и сложности задач, которые должны выполнять банки". При этом МИД и министерство финансов страны с этим не согласны, они считают, что заморозка российских активов буксует из-за того, что взаимозависимость между российской и европейской экономикой снижается, а также потому, что новые имена в санкционных списках имеют меньшие суммы активов.