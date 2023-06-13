МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года заработают рекордную прибыль в 2,5 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов. АКРА: инфляция в России к концу 2023 года ускорится до 5,5 процента

"Рекордные 2,5 триллиона рублей банки, скорее всего, заработают. Банковский сектор первый оказался под ударом, он же первый оказывается в числе выгодоприобретателей от изменения финансовой ситуации в стране", — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ.

Рекордную за всю историю прибыль российские кредитные организации получили в 2021 году – тогда они заработали 2,4 триллиона рублей. До этого максимальный финансовый результат банки получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей.

В 2022 году российский финансовый сектор столкнулся с масштабными санкциями, в том числе крупнейшие банки были отключены от SWIFT. На этом фоне многие аналитики опасались, что отрасль может получить убыток по итогам года. Однако сектору удалось заработать по итогам года 203 миллиарда рублей чистой прибыли.

Сухов добавил, что российские банки в 2023 году могут нарастить ипотечный портфель на 15%, в результате долги по ипотеке приблизятся к 16 триллионам рублей.

"Мы видим, как растет ипотека, по итогам года она может вырасти на 15%", — прокомментировал он в интервью в преддверии ПМЭФ. По итогам прошлого года темпы роста составили 17,6%. Россия впервые обогнала США по доступности ипотеки

Согласно данным ЦБ, на 1 января текущего года ипотечный портфель составлял 13,9 триллиона рублей, а по итогам года с учетом прогноза АКРА он достигнет 15,9 триллиона рублей.

Сухов указал, что в настоящее время качество ипотечного портфеля хорошее, а стоимость риска "не расстраивает никого". Однако на рынке присутствуют предложения с низким первоначальным взносом, которые могут создавать дополнительные стратегические риски в случае снижения стоимости жилья.

"На каком-то этапе может оказаться, что ипотечные кредиты на фоне снижения стоимости жилья и возникновения у людей сложностей с обслуживанием кредита, станут просто-напросто инструментом, который будет создавать социальные проблемы", — добавил он.

Кроме того, вызывает беспокойство и увеличение среднего срока ипотеки, который сейчас приближается уже к 25 годам. "Ипотека в наших условиях сроком свыше 20 лет должна требовать дополнительного внимания даже с учетом, что реальные сроки ипотечного кредита гораздо ниже", — добавил глава АКРА.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.