МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 9 июня составил 3,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. ЦБ стандартизирует ипотеку в случае новых "схематозов" на рынке

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Запланированный объем продажи валюты в период с 7 июня по 6 июля составляет 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день.