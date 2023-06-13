​ЕРЕВАН, 13 июн — ПРАЙМ. Центральный банк Армении на заседании во вторник снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 10,5%, сообщили РИА новости в пресс-службе регулятора. Экспорт из Армении в Россию вырос на 187 процентов

"На заседании совета центрального банка, состоявшегося 13 июня, было принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 10.5%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка ломбардного репо также снижена на 0,25 процентного пункта, до 12%, ставка по привлечённым в ЦБ средствам других банков установлена на уровне 9%.

​В последний раз ставка рефинансирования в стране была изменена 13 декабря — повышена до 10,75% с 10,5%. В целом же до того армянский регулятор поднимал эту ставку с декабря 2020 года. Тогда она была повышена впервые за пять лет — до 5,25% с 4,25%.