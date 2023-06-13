МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает иностранным физическим и юридическим лицам процедуру открытия счетов и вкладов в российских банках. ЦБ стандартизирует ипотеку в случае новых "схематозов" на рынке

Документ, внесенный главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым, позволяет российским банкам передавать полномочия по идентификации клиентов иностранным банкам и иным иностранным организациям финансового рынка. При этом Банк России будет вправе запретить передачу таких полномочий.

Одновременно исключается необходимость обязательного личного присутствия клиента при открытии счета (вклада), если он был идентифицирован такой иностранной финансовой организацией по поручению российского банка. Это позволит иностранцу удаленно стать клиентом российского банка, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там отмечается, что санкционная политика недружественных стран привела к прекращению деятельности международных систем Visa и Mastercard на территории РФ. Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых или медицинских целях, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими банковскими картами.

При этом действующее законодательство, по общему правилу, требует обязательного личного присутствия клиента при открытии банковского счета (вклада). В текущей экономико-политической обстановке зачастую сложно обеспечить личное присутствие сторон международных расчетов, сказано в пояснительной записке.

В связи с этим вносятся соответствующие изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Поправки облегчат иностранным физическим и юридическим лицам доступ к российским банковским продуктам.