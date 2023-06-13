Центробанк повысил прогноз по прибыли банков в 2023 году до свыше 2 триллионов рублей
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил ожидания по прибыли банковского сектора по итогам текущего года до свыше 2 триллионов рублей с предыдущего уровня, который составлял "до 1,5 триллиона рублей", говорится в материалах регулятора.
"В отсутствие новых шоков банковский сектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 триллионов рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 триллиона рублей)", — сказано в документе.
Отмечается, что на 2024 год прогноз составляет 1,7-2,2 триллиона рублей.
https://1prime.ru/banks/20230613/840817565.html
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