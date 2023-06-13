Ипотека в России в 2023 году вырастет на 13-17 процентов
Банк России прогнозирует рост ипотеки в текущем году на 13-15 процентов
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в 2023 году вырастут на 13-17%, в 2024 году на 10-15%, следует из материалов Банка России.
"В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной "ипотеки от застройщика", и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 процентный пункт вверх (до 13–17%)", — говорится в сообщении.
Согласно материалам регулятора, диапазон роста ипотеки в следующем году находится на уровне 10-15%.
Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9–13%.
https://1prime.ru/banks/20230613/840817627.html
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