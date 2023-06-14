МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк думает открыть в 2023 году новые офисы в Крыму

"Неинтересно", — ответил он в интервью РБК на вопрос, есть ли у Сбербанка интерес к покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России.

Кроме того, банк не рассматривает возможность снять с баланса замороженные из-за санкций активы и обязательства, переведя их на отдельное юрлицо.

"В общем надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать", — отметил Греф, уточнив, что речь идет в том числе о европейских активах.