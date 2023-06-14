2023-06-14T00:13:00+03:00
2023-06-14T00:14:33+03:00
2023-06-14T00:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230614/840817905.html
Греф: Сбербанк не заинтересован в покупке активов уходящих из России банков
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Неинтересно", — ответил... ПРАЙМ, 14.06.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, герман греф
https://cdnn.1prime.ru/images/84015/29/840152953.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84015/29/840152953.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84015/29/840152952.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84015/29/840152952.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84015/29/840152940.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84015/29/840152940.jpg
https://1prime.ru/banks/20230614/840817843.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"Неинтересно", — ответил он в интервью РБК на вопрос, есть ли у Сбербанка интерес к покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России.
Кроме того, банк не рассматривает возможность снять с баланса замороженные из-за санкций активы и обязательства, переведя их на отдельное юрлицо.
"В общем надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать", — отметил Греф, уточнив, что речь идет в том числе о европейских активах.