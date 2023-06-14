С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Мошенники для подтверждения своих различных легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, одним из последних вариантов таких документов стали "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка", рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк видит риски использования ИИ киберпреступниками

"Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник. Один из свежих примеров – "удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка", — сообщил он в интервью в рамках ПМЭФ.

При этом Кузнецов подчеркнул, что принципиально новых схем злоумышленников не появляется, лишь фиксируются всё новые их разновидности.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.