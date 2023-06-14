С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Количество хакерских атак на российские компании выросло минимум вдвое за последнее время, при этом стали активно применяться вирусы-шифровальщики и DDoS-атаки, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сбер": мошенники стали рассылать жертвам "удостоверения сотрудника банка"

"Атаки на российские организации в последнее время увеличились не менее чем в два раза", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

Сейчас против российских компаний значительно активней стали проводиться атаки с применением вирусов-шифровальщиков, DDoS-атаки, а также взлом инфраструктуры компании с целью кражи и публикации в открытом доступе персональных данных, отметил зампред правления Сбербанка.

"Все эти типы атак используются либо сами по себе, либо комбинировано. Например, проводится DDoS-атака против какой-то одной организации, в результате чего компания вынуждено останавливает все свои сервисы. В этот момент дополнительно инфраструктура компании заражается вирусом через письмо с вредоносным содержимым, и с этого момента вся инфраструктура уже под управлением хакерами", — пояснил Кузнецов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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