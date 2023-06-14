С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Количество попыток телефонного мошенничества в отношении россиян на сегодняшний момент достигло 8,6 миллиона в сутки против 5 миллионов в прошлом году, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк рассказал об удвоении числа кибератак на российские компании

"Основная угроза – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло 5 миллионов в сутки, а сегодня это уже 8,6 миллиона в сутки", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

По словам зампреда правления Сбербанка, среди мошеннических схем, которые злоумышленники используют в отношении клиентов банка, по-прежнему доминирует схема с переводом или взносом на "безопасный счет": свыше 77% от всего объема попыток мошенничества.

При этом самыми распространенными уловками в рамках данной мошеннической схемы являются звонок от "службы безопасности" о смене "финансового номера", оформление кредита на клиента и попытка снятия денег у клиента.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.