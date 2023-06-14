С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Ущерб россиянам и бизнесу от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей против 14,2 миллиарда годом ранее, поделился прогнозом в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сбер" сообщил о росте числа попыток телефонного мошенничества

"Общая сумма ущерба гражданам и организациям может превысить 20 миллиардов рублей, для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 14,2 миллиарда рублей", — ответил он на вопрос, какой ущерб российской экономике может быть нанесен хакерами по итогам 2023 года.

По данным ЦБ, объем операций без согласия клиентов российских банков в 2022 году составил 14,2 миллиарда рублей против 13,6 миллиарда рублей в 2021 году. При этом уже в первом квартале текущего года ущерб россиянам и бизнесу достиг рекордных 4,5 миллиарда рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.