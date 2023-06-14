С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Мошенники стали активно обзванивать родственников и близких потенциальных жертв, представляясь сотрудниками полиции или банка и пытаясь убедить их повлиять на свою цель перевести им деньги, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мошенники стали активно обзванивать целые семьи, чтобы похитить денежные средства. Представляются сотрудниками банка или полиции, сообщают о возможном похищении денежных средств и просят принять меры", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

Если же сразу не удается убедить потенциальную жертву, то далее злоумышленник связывается по телефону с ближайшим окружением жертвы, говорит Кузнецов.

"Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Такой "подход" может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи", — предупредил зампред правления Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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