С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сегодня против России в теневом интернете "работает" около миллиона русскоязычных мошенников, которым удалось похитить более 500 миллионов строк данных у почти 80 миллионов россиян, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сбер" сообщил о росте числа попыток телефонного мошенничества

"Есть "теневой" интернет с русскоязычным сегментом. Русскоязычные представители в теневом интернете могут находиться в разных странах мира, мы не всегда знаем, в каких. Но для подобного рода кибермошенников сегодня именно Россия и российские структуры — целевые мишени. И таких мошенников, активно работающих в русскоязычном киберпространстве, мы видим около миллиона", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

По словам Кузнецова, сегодня в теневом интернете доступен целый набор сервисов, которые находятся в "облаках" и по сути являются готовыми колл-центрами с персональными данными граждан.

Отвечая на вопрос о количестве россиян, данные которых сейчас доступны в этих базах, Кузнецов заявил, что "эта цифра приближается к 80 миллионам человек".

При этом количество украденных строк в целом уже превышает 500 миллионов, просто они дублируются, в разных строках разная информация: где-то есть фамилия, имя, отчество и телефон, в другой строке – те же фамилия, имя, отчество и номер банковской карты и так далее.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.