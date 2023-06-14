МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит свою учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых по итогам двухдневного июньского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

Это может стать первым сохранением ставки с января 2022 года после десяти повышений подряд. Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 14 июня, в 21.00 мск.

В 9.00 мск национальное статистическое бюро Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что в апреле показатель снизился на 0,1% в месячном выражении и сократился на 1,7% в годовом.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем промышленного производства в апреле увеличился на 0,8% как в годовом выражении, так и в месячном.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 9 июня. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,5 миллиона баррелей, до 458,7 миллиона.