МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Народный банк Китая в четверг понизит среднесрочную процентную ставку впервые за 10 месяцев, считают опрошенные Reuters экономисты. Посол КНР спрогнозировал объем российско-китайской торговли в этом году

Во вторник центральный банк понизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО на 10 базисных пунктов, просигнализировав о возможности снижения более долгосрочных ставок для оживления спроса и восстановления доверия инвесторов ко второй крупнейшей экономике мира, отмечают аналитики и трейдеры.

Из 33 экспертов, опрошенных на этой неделе, все прогнозируют понижение процентной ставки по программе среднесрочного рефинансирования (MLF) в четверг, когда наступает срок рефинансирования кредитов в рамках этой программы на сумму 200 миллиардов юаней (27,92 миллиарда долларов США)

Из участников опроса 31, или 94%, полагают, что ставка будет снижена на 10 базисных пунктов, один ожидает снижения ставки на 5 базисных пунктов, и еще один — на 15 базисных пунктов.

"Ставка по операциям обратного РЕПО движется синхронно с однолетней ставкой MLF, которая приобрела большую значимость в системе ключевых ставок Народного банка Китая, — отмечает экономист Nomura Тин Лу. — Поэтому понижение ставки по MLF почти наверняка последует за понижением краткосрочной ставки".

Ставка MLF служит ориентиром для ключевой ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), и рынки обычно рассматривают среднесрочную ставку как предвестник любых изменений этой ставки. Месячный фиксинг для LPR будет объявлен 20 июня.

"Мы ожидаем, что 15 июня ставка по MLF будет понижена на 10 базисных пунктов, после чего 20 июня будет произведено ассиметричное понижение ставок LPR: ставка по однолетним кредитам будет понижена на 10 базисных пунктов, а по пятилетним — на 15 базисных пунктов", — говорит Ларри Ху, экономист Macquarie.

"Пятилетняя LPR будет понижена больше, поскольку она связана со ставками по ипотечным кредитам, — отмечает он. — Если заглядывать вперед, то мы ожидаем еще одного понижения ставки по MLF на 10 базисных пунктов в 3-м квартале 2023 года".

Последний раз центральный банк Китая понижал ставку по MLF в августе 2022 года, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от строгих ограничительных мер, введенных на фоне пандемии COVID-19.