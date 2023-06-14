С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Средний срок ипотеки в Сбербанке вырос на 6 лет — до 24 лет, при этом россияне выплачивают кредит в среднем за 4,25 года, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Ипотека в России в 2023 году вырастет на 13-17 процентов

"Средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился на 6 лет, с 18 до 24 лет. Тенденция интенсивного роста среднего срока ипотеки продолжается с 2019 года", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Царев отметил, что при этом клиенты выплачивают ипотечный кредит гораздо быстрее — средний срок выплаты составляет в среднем 4,25 года.

По словам первого зампреда, банк ожидает рост выдач своей ипотеки в 2023 году почти в 1,5 раза — до 3,8 триллиона рублей, в результате портфель вырастет на 25%.

"Сбербанк прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8 триллиона рублей – существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6 триллиона рублей. Таким образом, мы ожидаем рост выдач на 46% в 2023 году по сравнению с 2022 годом", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Царев добавил, что в количественном выражении выдачи составят около 1,2 миллиона кредитов, что больше прошлогоднего уровня на 43%.

"Прогноз темпов роста ипотечного портфеля жилищных кредитов Сбербанка за 2023 год составит 25%, против почти 18% в 2022 году", — отметил первый зампред правления банка. Сбербанк рассказал о новых приемах мошенников

РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ

Сбербанк прогнозирует по итогам текущего года рост рублевых средств россиян и бизнеса у себя до 20 триллионов рублей, сообщил Царев.

"В целом с начала года портфель увеличился почти на 800 миллиардов и составил 19 триллионов рублей. Прогнозируем, что к концу 2023 года портфель рублевых пассивов превысит 20 триллионов рублей", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

По прогнозу ЦБ, в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13-17% в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8-12%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.