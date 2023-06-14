МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Платежному рынку необходима конкуренция, и усилить ее помогло бы создание еще одного рыночного игрока в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК), чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование, заявил в интервью РБК глава Сбербанка Герман Греф. ЦБ зафиксировал рост выпуска банковских карт в России

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году, 100% ее акций принадлежит Центробанку. Компания — оператор платежной системы "Мир" и расчетно-клиринговый центр Системы быстрых платежей.

"То, что у нас в такие сроки появилась НСПК, — это очень здорово. Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли "пластик": у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК", — сказал Греф.

"То есть был предотвращен шок потребления, шок инфраструктуры. Но если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция", — добавил глава крупнейшего российского банка.

По его словам, варианты такой конкуренции обсуждаются с участниками рынка. "Сейчас не готов обсуждать, потому что нет конкретных планов. Но в целом было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование", — заключил Греф.

Тема создания альтернативы НСПК не нова для рынка. Так, глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк предлагал создать альтернативу платежной системе "Мир", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей. Также давно обсуждается и возможность приватизации НСПК. Однако Центробанк неоднократно говорил, что сейчас не время для принятия решения о новых акционерах.