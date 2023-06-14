С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Портфель юаневых сбережений населения в российских банках в этом году вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов юаней, по итогам 2024 года доля юаней превысит 45% валютных сбережений, заявил журналистам в рамках ПМЭФ-2023 зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Сбербанк отметил рост интереса россиян к накоплениям в рублях

"В текущем году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%", — сказал топ-менеджер.

Тренд на дедолларизацию пассивов физлиц в ближайшие годы продолжится, добавил он. По прогнозам ВТБ, в 2023 году доля евро и доллара в розничном портфеле привлеченных средств у банков снизится до 7%. При этом доля рублевых сбережений увеличится до 90% и достигнет 35,2 триллиона рублей, а юани составят четверть валютного портфеля – это порядка 88 миллиардов юаней или около 12,5 миллиарда в долларовом эквиваленте, пояснил Печатников.

"К концу 2025 года объем сбережений россиян в юанях имеет все шансы вырасти вдвое, до 150 миллиардов единиц китайской валюты. Прочие "мягкие" валюты пока только ищут своего потребителя в России, выступая в качестве "нишевых" предложений", – отметил Печатников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.