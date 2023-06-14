С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 14 июня предоставил физическим лицам возможность открыть счет в индийских рупиях, сообщает пресс-служба банка. Сбербанк отметил рост интереса россиян к накоплениям в рублях

"Сбер" расширил диапазон валют, в которых физические лица могут открыть счет, сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума. С 14 июня 2023 года в их число вошла индийская валюта — рупия", — говорится в сообщении.

В Сбербанке подчеркнули, что поддерживают тренд на дедолларизацию и постоянно увеличивают количество доступных клиентам валют. Кроме индийских рупий, в банке можно открыть счета в следующих валютах: рубль РФ, доллар США, евро, китайский юань, сингапурский доллар, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, белорусский рубль, казахстанский тенге, дирхам ОАЭ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.