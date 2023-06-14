С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с начала года нарастил кредиты в юанях в пять раз, заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Сбербанк отметил рост интереса россиян к накоплениям в рублях

"Нарастили кредитный портфель в юанях в пять раз, это хороший знак, что валюта становится максимально востребованной", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Ведяхин в сентябре 2022 года сообщил, что Сбербанк начинает кредитование в юанях и видит на него спрос.

Он также сообщил, что Сбербанк по-прежнему планирует выпускать облигации в юанях, но для "входа" нужно достаточно соответствующей ликвидности на рынке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы хотим по-прежнему выпускать облигациях в юанях, но здесь должна быть свободная ликвидность, рынок пока не такой глубокий, как нам бы хотелось", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Ведяхин добавил, что если Сбербанк выйдет с большим облигационным займом, то есть риск того, что цена на юань вырастет. "Мы ждем, пока будет достаточно большая ликвидность в юанях, чтобы мы могли войти", — отметил первый замглавы банка.

Ведяхин в ноябре 2022 года сообщил, что Сбербанк рассматривает целесообразность размещения своих облигаций в юанях, конкретные параметры, объемы и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.