Первый зампред правления "Сбера": банк с начала года нарастил кредиты в юанях в пять раз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с начала года нарастил кредиты в юанях в пять раз, заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
"Нарастили кредитный портфель в юанях в пять раз, это хороший знак, что валюта становится максимально востребованной", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Ведяхин в сентябре 2022 года сообщил, что Сбербанк начинает кредитование в юанях и видит на него спрос.
Он также сообщил, что Сбербанк по-прежнему планирует выпускать облигации в юанях, но для "входа" нужно достаточно соответствующей ликвидности на рынке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Мы хотим по-прежнему выпускать облигациях в юанях, но здесь должна быть свободная ликвидность, рынок пока не такой глубокий, как нам бы хотелось", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Ведяхин добавил, что если Сбербанк выйдет с большим облигационным займом, то есть риск того, что цена на юань вырастет. "Мы ждем, пока будет достаточно большая ликвидность в юанях, чтобы мы могли войти", — отметил первый замглавы банка.
Ведяхин в ноябре 2022 года сообщил, что Сбербанк рассматривает целесообразность размещения своих облигаций в юанях, конкретные параметры, объемы и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/banks/20230614/840822321.html