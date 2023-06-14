С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк к концу текущего года увеличит количество банкоматов в Крыму до 130 с текущих 50, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023. Сбербанк нарастил кредитный портфель в юанях

"У нас сейчас 50 банкоматов, и будет до конца года 130 устройств открыто", — ответил Ведяхин на вопрос о количестве банкоматов в Крыму.

Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе. Ранее в среду зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости, что банк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и Севастополе, приоритетные города – Керчь и Симферополь.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.