МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае закрыли работу в совокупности 191 дополнительного офиса в стране — это максимальное значение с сентября прошлого года, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"За май банки закрыли 191 допофис. Это – рекорд после сентября прошлого года, когда было закрыто 486 допофисов", — указал эксперт со ссылкой на данные Центробанка.
По мнению эксперта, тенденция сокращения банковской сети — долгосрочная. Как пояснил Осадчий, она связана как с цифровизацией банкинга, с переходом на удаленные каналы обслуживания, так и со стремлением банков снижать издержки на поддержание сети в неперспективных местах.
Осадчий также сообщил, что процесс расширения банковской сети на новых территориях продолжился: за май было открыто 35 допофисов (в ДНР – 33, в Запорожской области – два), за апрель – 51, за март – 48.
https://1prime.ru/banks/20230614/840822827.html
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