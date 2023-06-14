МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае закрыли работу в совокупности 191 дополнительного офиса в стране — это максимальное значение с сентября прошлого года, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Сбер": мошенники стали рассылать жертвам "удостоверения сотрудника банка"

"За май банки закрыли 191 допофис. Это – рекорд после сентября прошлого года, когда было закрыто 486 допофисов", — указал эксперт со ссылкой на данные Центробанка.

По мнению эксперта, тенденция сокращения банковской сети — долгосрочная. Как пояснил Осадчий, она связана как с цифровизацией банкинга, с переходом на удаленные каналы обслуживания, так и со стремлением банков снижать издержки на поддержание сети в неперспективных местах.

Осадчий также сообщил, что процесс расширения банковской сети на новых территориях продолжился: за май было открыто 35 допофисов (в ДНР – 33, в Запорожской области – два), за апрель – 51, за март – 48.