С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" поддерживает создание конкурента Национальной системы платежных карт (НСПК), обсуждает эту идею с участниками рынка, сказал журналистам глава банка Станислав Близнюк. В России зафиксировали рекордное число закрытий банковских допофисов

Ранее в среду в интервью изданию РБК глава Сбербанка Герман Греф заявил, что платежному рынку необходима конкуренция и, по его мнению, усилить ее помогло бы создание еще одного рыночного игрока в дополнение к НСПК, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

"Очень приятно осознавать, что мысли сходятся… Я согласен со всеми аргументами, одним из этих аргументов, что должна быть конкуренция. Поэтому действительно надо создавать вторую систему", — сказал Близнюк журналистам в кулуарах Tinkoff Mediadome, комментируя предложение Грефа.

Он также отметил, что "Тинькофф" — активный участник обсуждения создания аналога НСПК. "Общаемся для того, чтобы понять, на каких условиях это можно создать, какой должен быть форм-фактор. Чем должен продукт (новый — ред.) отличаться от текущего продукта", — добавил Близнюк.

"Пока четких сроков нет, но дискуссия и общение есть. Важно понимать, что есть такая потребность от всего рынка, каждый участник рынка понимает, что это нужно сделать. На базе какой продуктовой идеи — это еще нужно проработать", — обратил он внимание.

В самом обсуждении принимают участие 5-10 участников рынка. При этом нет цели сделать копию НСПК, хочется создать "какое-то другое продуктовое предложение", поделился Близнюк.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году, 100% ее акций принадлежит Центробанку. Компания — оператор платежной системы "Мир" и расчетно-клиринговый центр Системы быстрых платежей.