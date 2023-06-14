АНКАРА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не заблуждаться в вопросе вероятности изменения им политики по процентной ставке в Турции, он отметил, что верит в успех теории "низкий процент, низкая инфляция". СМИ: рост курса доллара приведет к скачку цен на турецкую недвижимость

"Конечно, некоторые друзья не должны заблуждаться, что "президент серьезно меняет политику процентных ставок". Я такой же. Но если говорить о том, что сейчас думает наш министр финансов и казначейства, мы, конечно, согласились с ним, чтобы он быстро и легко вместе с Центральным банком предпринял те шаги, которые он намерен предпринять. Мы сказали "удачи", и таким образом тоже заявили о своей решимости снизить инфляцию до однозначных показателей", — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана и напомнил, что, когда был премьер-министром Турции, его правительство сумело снизить инфляцию до 6,2%, а процентная ставка была 4,6%.

"В то время, конечно, мы делали эти вещи вместе, и сейчас мы сказали то же самое нашему министру, и мы должны делать это вместе таким же образом. В то время мы работали с теорией "низкий процент, низкая инфляция". Сейчас я работаю с тем же пониманием, у меня та же идея, и я верю, что мы можем достичь этого таким образом", — напомнил турецкий лидер.

Снижение курса турецкой лиры (TL) по отношению к иностранной валюте продолжается с начала недели. Курс доллара к лире достиг нового пика в 23,65 лиры за доллар утром в понедельник. Доллар, за который в начале года давали 18,73 лиры, перед первым туром президентских выборов 14 мая подорожал до 19,6 лиры, после выборов рост курса ускорился. Центробанк Турции долгое время не идет на повышение процентной ставки, оставляя ее без изменений, сейчас она на уровне 8,5%. Ранее Эрдоган говорил, что пока он находится у власти, процентные ставки будут снижаться. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время Центробанк Турции может пойти на повышение ставки в связи с ситуацией вокруг национальной валюты.

Эрдоган также заявил о "странных атаках" в связи с назначением на пост главы ЦБ страны проработавшей в США Хафизе Гайе Эркан. Европа заинтересована в получении газа через Турцию, заявил Эрдоган

"Господин Мехмет (новый глава минфина Турции Мехмет Шимшек) знал госпожу Хафизе и обратился ко мне с этим предложением. Как вы знаете, я верю в кадровое движение. Другими словами, когда я вступаю в должность, я прихожу со своим штабом, то есть я выбираю своих коллег-министров, анализирую их и не останавливаюсь на этом, если есть какие-то разные имена, я провожу исследования по ним и формирую свой кабинет соответствующим образом. При формировании этого кабинета все мои коллеги-министры привели ко мне своих заместителей министров, и после того, как я получил от них этих заместителей министров, я также изучил их: как они себя ведут, что у них есть, чего у них нет", — заявил он.

Точно так же, по его словам, обстоят дела с кандидатурами на государственные посты, если люди работают за рубежом. "Если они находятся за рубежом, мы выясняем, кто, что и как. Конечно, к сожалению, бывают очень странные атаки. В этих атаках смотришь — о боже, что они выдумывают…" — отметил он.

Эрдоган рассказал, что получил информацию об успехах Эркан, в том числе о ее работе в Goldman Sachs.

"И мы подумали, что у нас должна быть женщина-руководитель в Центральном банке. Мы сделали этот шаг к лучшему. Конечно, мы сказали ей о своих ожиданиях, и я надеюсь, что благодаря этим шагам и наш министр финансов и управляющий Центрального банка не подведут нас, и я думаю, что мы получим хорошие результаты", — добавил подчеркнул турецкий лидер.

После своего переизбрания на посту президента Эрдоган назначил на пост главы ЦБ Эркан, ранее работавшую в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Там она консультировала советы директоров и высшее руководство крупнейших американских банков и страховых компаний по вопросам управления балансом и рисками. Она также входит в консультативный совет факультета исследования операций и финансового инжиниринга Принстонского университета. В США ее называют "великой турчанкой". В среду газета Aydınlık обратила внимание на то, что Эркан входит в список из нескольких тысяч членов Совета по международным отношениям США (CFR), который считается "теневым внешнеполитическим ведомством" Вашингтона.