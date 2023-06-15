С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Средние ставки по рыночной ипотеке в России в конце года вырастут до 11,5-12,2% годовых, сообщила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина в рамках ПМЭФ. Экономист раскрыла, как быстро и выгодно погасить ипотеку

Она также сообщила агентству, что ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта — до 7,75-8,75%.

"При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых", — спрогнозировала Воеводина средний уровень ставок по ипотеке на конец текущего года.

Она подчеркнула, что Росбанк, у которого минимальная ставка по собственной ипотеке составляет 10,15%, пока не планирует менять стоимость жилищного кредита.

"Мы, конечно, следим за рынком, за стоимостью денег и соотношением в структуре баланса активов-пассивов по срокам. Это все определенным образом влияет на ценообразование по ипотеке", — заключила Воеводина.

Согласно данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке с учетом льготных программ в апреле находилась на уровне 8,52%, при этом стоимость кредитов на строящееся жилье (именно на этот сегмент выдается основная часть льготной ипотеки) составила 6,04%, а на вторичный рынок — 10%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 10.30 мск.