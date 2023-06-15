С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает в 2023-2024 годах первичные размещения акций (IPO) от 10-15 российских компаний, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" банка Руслан Вестеровский. В Сбербанке рассказали о перспективах локальных инвестиций

"В перспективе 2023–2024 года, по нашей оценке, на IPO могут выйти 10–15 компаний", — сообщил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, пока активность IPO сдерживают два основных фактора: недооцененность российских компаний (за счет повышенной премии за риск, применяемой в оценке) и сжатие объемов торгов после ухода иностранных инвесторов.

"В таких условиях размещение не представляет большого интереса для эмитентов: акции, скорее всего, разместятся по низкому мультипликатору, а если объем размещения будет небольшим, то последующая слабая ликвидность ограничит возможности институциональных инвесторов торговать размещенной бумагой", — рассказал Вестеровский.

Для восстановления полноценного рынка акционерного капитала требуется встречное движение обеих сторон — эмитента и инвестора, считает он. "Новый рынок IPO будет во многом другим. Если до 2022 года основной объем привлечения был от иностранных институциональных инвесторов, то сейчас порядка 80% приходится на розничных инвесторов", — уверен он.

В недалеком прошлом компаний, которые выходили на IPO, было мало, а капитала — в условиях присутствия иностранных инвесторов с доступом к дешёвым деньгам — много. В результате качественные компании размещались по завышенным оценкам, выделяя низкий объем для российских инвесторов. Компании, которые размещались в России, были переоценены, и участие в IPO было верной стратегией проиграть в доходности индексу Мосбиржи.

"Сейчас у рынка IPO в России есть возможность начать все с чистого листа и не только перераспределить капитал в экономику страны, но и заработать деньги для инвесторов и создать правильную культуру инвестиций. В этой ситуации компаниям и инвесторам предстоит найти компромисс, чтобы компании получали капитал, а инвесторы — потенциал роста", — считает старший вице-президент Сбербанка.

"Соответственно, восстановлению рынка IPO в России может способствовать повышение мультипликаторов компаний и увеличение объемов торгов. Еще один немаловажный фактор — снижение затрат на организацию и проведение размещения. По разным данным, эта цифра колеблется в диапазоне от 6% до 11% от привлеченного эмитентом объема", — заключил Вестеровский.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.