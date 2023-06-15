С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Росбанк участвует в тестировании трансграничных операций в рублях в системе быстрых платежей (СБП) между пятью странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказала РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина. В России увеличилось число магазинов, принимающих оплату через СБП

"Участвуем в этом проекте, тестируем совместно с НСПК этот вид переводов. Там сейчас участвуют пять стран ближнего зарубежья из ЕАЭС", — ответила она на вопрос, участвует ли банк в пилоте по международным переводам через Систему быстрых платежей.

По словам Воеводиной, пока планируется, что транзакции будут в рублях.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. В декабре прошлого года успешно прошел пилотный проект по запуску переводов в Белоруссию через СБП, а ряд крупных банков готовится масштабировать проект.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 10.30 мск.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.