С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Росбанк сейчас не видит потребности в увеличении доли обращающихся на бирже акций, но может рассмотреть такую возможность в среднесрочной перспективе, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава кредитной организации Наталья Воеводина.

"Мы такой потребности в моменте для себя не видим. Это может быть рассмотрено в среднесрочной перспективе, условно года два", — ответила Воеводина на вопрос, не обсуждается ли увеличение доли обращающихся акций на бирже.

Она отметила, что сейчас достаточность капитала у банка находится на уровне 17%, этого хватает для намеченного развития. "Даже если такая потребность у нас сейчас появилась бы, мы бы крепко подумали, потому что фондовый рынок пока еще не благоволит новым размещениям", — заключила она.

Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.

Сегодня free-float Росбанка составляет около 0,3%. За год — с 10 июня 2022 года по настоящий момент — стоимость акций банка выросла на 2%, до 101,4 рубля, при этом в феврале 2023 года акции Росбанка подскакивали до 251,4 рубля, установив на этой отметке исторический максимум.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 10:30 мск.