С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Мусульманское население в России способно инвестировать в экономику страны десятки миллиардов рублей, если создать условия для функционирования исламской финансовой модели, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.

"Мусульмане не открывают вклады в банках по конфессиональным и этическим причинам, они вообще не доверяют банкам. При этом, если создать в России условия для функционирования исламской финансовой модели, то у мусульманского населения можно привлечь в экономику страны достаточно приличные деньги. Я думаю, речь идет о десятках миллиардов рублей", — рассказал экономист.

Он добавил, что мусульмане не сразу понесут эти деньги в исламские финансовые институты, поскольку консервативны по своей натуре. "Но постепенно, если они увидят, что эти деньги можно вложить, так скажем, халяльно и получить по ним правильный доход, то они будут инвестировать" — указал Зарипов.

Он пояснил, что просто сохранять деньги, хранить их в качестве сокровищ — это один из запретов ислама. "Деньги следует рационально использовать, вкладывать, приумножать и потом правильно распределять: часть на семью, часть — на общину, часть — на благотворительность. Истинно верующие мусульмане следуют этим принципам".

В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента.

Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 10.00 мск.