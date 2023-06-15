С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. ВТБ предлагает запустить для молодых специалистов специальные вклады, субсидируемые государством, чтобы они могли накопить на первоначальный взнос по ипотеке, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 зампредседателя правления банка Анатолий Печатников. Экономист раскрыла, как быстро и выгодно погасить ипотеку

"По аналогии с предложением ВТБ помогать семьям с детьми и создать в России "детские депозиты", мы предлагаем рассмотреть новый инструмент – специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса", — заявил он.

По словам топ-менеджера, россияне в возрасте от 20 до 35 лет могли бы использовать эти средства в качестве первого взноса по ипотеке. По оценке банка, подобным инструментом могут пользоваться до 100 тысяч граждан ежегодно.

"Софинансирование взносов по вкладу – не единственный вариант возможной поддержки молодежи. Другим инструментом может стать субсидирование аренды жилья на время формирования начального капитала. В качестве дополнительной помощи может применяться и снижение ставки по ипотеке в случае рождения у заемщика двух и более детей или при покупке квартиры большой площади", – добавил Печатников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.