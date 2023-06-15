С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассмотрит введение количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки, но пока текущее регулирование эффективно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ. ЦБ допустил ужесточение регулирования выдачи потребкредитов

"Будем рассматривать, да, потому что нас тоже беспокоит высокий рост ипотеки, особенно с применением льготных программ. Это может привести к росту рискованной ипотеки", — ответила она на вопрос о возможности применения макропруденциальных лимитов в ипотеке по аналогии с рынком потребкредитов.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что "существующие инструменты эффективны".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.