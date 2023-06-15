С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Иностранные банки из дружественных стран проявляют интерес к выходу на рынок РФ, ЦБ поддержит принятие соответствующего законодательства, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Представители некоторых стран проявляли интерес. Если они выйдут, мы поддержим законодательство, которое позволит такие филиалы создавать", — сказала она.
Набиуллина отказалась называть заинтересованные страны, отметив, что "речь идет о нескольких дружественных".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/banks/20230615/840834771.html
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