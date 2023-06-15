МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мобильное приложение Райффайзенбанка может работать нестабильно у части пользователей, банк уже работает над решением проблемы, заявили в пресс-службе кредитной организации.
"Некоторые функции мобильного приложения "Райффайзен Онлайн" могут работать нестабильно у части пользователей из-за технической неполадки на стороне банка. Мы уже занимаемся решением", — сказали в банке.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
https://1prime.ru/banks/20230615/840834945.html
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