МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мобильное приложение Райффайзенбанка может работать нестабильно у части пользователей, банк уже работает над решением проблемы, заявили в пресс-службе кредитной организации. ЦБ предложил новый способ подачи заявления на мошенников в полицию

"Некоторые функции мобильного приложения "Райффайзен Онлайн" могут работать нестабильно у части пользователей из-за технической неполадки на стороне банка. Мы уже занимаемся решением", — сказали в банке.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.