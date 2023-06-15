МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Работа мобильного приложения Райффайзенбанка восстановлена после непродолжительного сбоя, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Набиуллина отметила интерес банков дружественных стран к российскому рынку

Ранее там сообщали, что мобильное приложение может работать нестабильно у части пользователей.

"Работа "Райффайзен Онлайн" полностью восстановлена", — заявили в банке.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.