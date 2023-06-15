С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк запустил переводы в Индию для физлиц, доведя таким образом количество доступных направлений до 11, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Сбербанк запустил счета в индийских рупиях для физлиц

"Мы запустили переводы в Индию для физлиц, они уже работают", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Таким образом, сейчас для отправления переводов доступно 11 стран и территорий: Абхазия, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.